第九場第二班1800米：「樂益善」大前仗跑谷草2200米大勝，跟手轉跑田草1800米大熱落敗，到上場轉用潘頓騎，立即重現真身，輕鬆贏田草2000米。

今晚（14日）升呢初跑第二班，角逐谷草1800米，負磅輕，排位好，相信連捷毫無難度。

昨日（13日）開飛2.8倍，5點落到2.4倍，現時2倍W，1.1倍位置大熱。

早飛相當強勁，睇飛有信心篤定再贏，可齋Win捧場。

「綠色有運」升班續配莫雷拉，入圍機會依然大。

昨日開飛5.4倍，5點回上9倍，現時11倍W，2.8倍位置。

早飛比預期少，但都有些少墊底飛到咗，始終呢匹馬跑快活谷特佳，必須兼顧。

「精神威」上場田草一放到底爆冷，今場轉跑谷草雖然要負頂磅兼排較外檔，但對呢匹前領馬嚟講影響不大。

昨日開飛20倍，5點輕回上22倍，現時落番18倍W，5.4倍位置。

有些少早飛，要留意臨場閘前飛數變動，如有飛落到大約10倍，應繼續會跑得好。

「喜駿駒」今季起步自購馬表現持續見好，昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時9.5倍W，2.8倍位置。

好明顯有重飛支持，睇飛今場幾有信心再殺入三甲。

提供：7樂益善、2綠色有運、1精神威、9喜駿駒

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