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香港再不是騎師天堂！祈普敦與貝力斯返回澳洲發展 不再強顏歡笑

1小時前
祈普敦（右二）及貝力斯（左二）老友鬼鬼（Sam Clipperton IG）

香港馬圈過往有「騎師天堂」稱號，不過近十年已沒有這支歌仔唱了！

因為有很多騎師來港發展後都黯然離開，每逢有騎師初來香港，馬會都吹到佢哋好有料。

但若然他們交不出好成績，馬會亦不會有人情味，斷然拒絕他們繼續留低。

好似早一、兩季來港的澳洲騎師祈普敦和貝力斯，最終因成績平平，被迫黯然離開。

不過，他們兩人返回澳洲策騎，成績尚算不差，見他們在社交平台上post番啲開心生活照，比起當日在港沒有成績時，有時強顏歡笑，依家佢哋生活一定開心得多。

馬會經常邀請不同騎師來港發展，但又保障唔到佢哋嘅生活，香港的「騎師天堂」美譽當然一去不復還。

撰文：關志彬

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