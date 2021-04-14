這次（14日）谷草夜馬罕有出現五班1800米拆組賽事，結果兩場皆由賽前評分低於安全線（26分）的賽駒獲勝。

由本港最資深華將黎海榮策騎的七歲老馬「如沐春風」出自父系「范高爾」，賽前僅評18分全場次低，今仗回師本身在港唯一勝程1800米，成功重開勝門打破轉廐齋缽，與全場最低評分馬「時尚傳奇」串Q，兩駒護級之路重現曙光。

第一場頭馬為23分的「成功星駒」（霍利時馬房），與第二場「如沐春風」這對同樣低於26分的低分馬的孖寶派4,474元，比兩駒二串一獨贏過關派彩約8,542元蝕水接近一半。

徐雨石近期成績回升，自從3月17日「和氣生財」後，馬房已經在夜賽締造五連勝佳績。

至於黎海榮憑藉「如沐春風」取得季內第三Win，頭馬全數出自第五班賽事。

第二場單Win及組合獨贏A3分別派185.5及30.5元，二重彩派2,534元。

第二至四名順序為「時尚傳奇」、「賞心星」及「路路富貴」。

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