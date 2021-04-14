近期內匆出馬雖不多，但整體成績卻唔差，包括有3月31日「一路順風」勝出，以及上周一（5日）「虹鴻」跑第二。

周三（14日）谷戰一對匆出馬皆屬蘇偉賢旗下，第一場「喜進龍」和第二場「勇晉大師」各有可吼之道。

第一場五班1800米「喜進龍」，上周四（8日）跑谷草一哩追唔切得第三，匆出增程用意好。

同父馬「如沐春風」只贏過谷草1800米，「喜進龍」本身血統有長力，今場可施威脅。

第二場五班1800米「勇晉大師」，上周四在四班賽初跑同程得第六，走勢不錯。

匆出落番第五班跑，形勢有利，可望借勢勝回一仗。

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