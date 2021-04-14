第二場第五班1800米：「勇晉大師」今季只跑四次表現一般，直到上場初跑同程谷草1800米，跑入一席第六名有返些少腳影睇到。

今場練馬師只隔一個星期，安排匆出再跑同程必有計。

昨日（13日）開飛14倍，5點回上18倍，現時企住19倍W，3.6倍位置。

雖然暫時早飛唔算多，但相信臨場必定會有飛落，如閘前賠率大約在8至10倍，就應該會見真身。

「東方雷」呢匹正宗五班馬，今季出賽八次全數喺快活谷上陣，大前仗在雷神跨下跑1650米贏馬，贏馬交代後打後兩場表現一般。

今場再跑谷草1800米，季初曾經跑同程入位。

今場改配梁家俊上陣排位有利，形勢對呢匹沿途可以且戰且走嘅馬嚟講，會有些少著數。

昨日開飛9.9倍，5點落到8.6倍，現時9倍W，3.5倍位置。

墊底飛到位，始終起五班作戰，可以擺前走嘅話，你追我好過我追你，今場又可以兼顧。

「喜氣綿綿」近幾仗表現出色，上場贏田泥1800米輕鬆。

今場練馬師安排報跑谷草1800米，相信係見到馬匹狀態持續， 繼續俾呢匹馬上陣爭取獎金。

昨日開飛10倍，5點落到7.7倍，現時7.3倍W，2.7倍位置。明顯有早飛支持。

雖然今場係初次跑谷草1800米，但上場能夠贏泥地1800米，相信跑返草地都冇問題，如臨場閘前再落多些少飛嘅話，一定要拖。

「明德之星」今季演出超級準繩，可以稱為五班馬王。

此駒共跑咗10場，全入獎金名次。

上場跑1650米又再次入圍。今場跑1800米應該都冇問題，季初曾經跑同程得第二，今場繼續用最佳拍檔巴度上陣，又有機會爭勝。

昨日開飛4倍大熱，5點回上7倍，現時7.4倍W，2.6倍位置。

有些少早飛，但呢匹馬無論乜嘢賠率，每場上陣都必搏盡，所以買三重彩，四重彩一定要預佢一票。

提供：3勇晉大師、2東方雷、6喜氣綿綿、4明德之星

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199