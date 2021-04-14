三大高手之二莫雷拉與潘頓，在今晚（14日）谷草賽事第七場後各有兩Win在手，餘下的田泰安卻斯人獨憔悴。

這位騎師三哥卒之於第八場三班一哩發威，夥拍主要支持者苗禮德旗下「健康在望」留前鬥後。

「健康在望」末段從外欄長驅直進，於老拍檔田泰安胯下輕鬆超越在直路最先突圍的潘頓座騎「快步速」，同時氣走於外欄越衝越勁的巴度賽駒「行雲流水」掄元。

五歲馬「健康在望」爆半冷季內第二度勝出，服役增至有五Win，單計贏馬次數更勝同父前年打吡冠軍「添滿意」（在港四捷）。

「健康在望」上季兩捷均於田草，今季暫兩勝都在谷中，賽績可算特別。

此駒今場閘前跌票變第三熱門，同場分別跑第一及第二的「行雲流水」及「快步速」分屬次熱及大熱，三重彩就此落入全場最熱三駒之手，派彩1,826元，第四名則為半冷門「超趣」。

當中，「快步速」為方嘉柏與潘頓復合後首匹谷戰合作馬，最終拼盡跑第三，無法造就練騎重拾合作勝軌，而方嘉柏亦連輸到第七個賽日，仍守在成績表第二位。

至於潘頓跑罷這夜第八場，累積46分提前勝出騎師王。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199