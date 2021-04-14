眾所周知，郭能今次被馬會停牌到煞科（7月14日），等於未來三個月內失業，皆因他由停牌當天開始已不能策騎出賽賺取收入。

他因當初賽後研訊時的行為問題，被競賽董事小組將其個案轉介至牌委會跟進處理，以馬會相關條例而言，如此做法是可以的。

牌委會在上周三（7日）面見郭能以審視其原有之公司騎師牌照的相關資格時，當事人偕同律師出席，並由後者讀出其申辯信函。

據了解，相關信函內容包含一些馬壇知名馬主及兩位冠軍級練馬師，對郭能表示支持。

至於當日牌委會聆訊由三位馬會董事主導，他們在馬會董事局排名僅次於馬會正、副主席陳南祿及利子厚，依次為葉澍堃、李家祥及廖長江，當時還有馬會CEO應家柏及賽馬事務執行總監夏定安列席。

其中，廖長江是現任立法會議員，被喻為建制派班長，至於葉澍堃、李家祥分別做過經濟發展及勞工局（現已分拆為發展局及勞工及福利局）局長、會計界立法會議員。

郭能當日接受聆訊後，最終被即時暫停牌照至今季結束為止。

相關刑期被指過長、罰則過重，據ABN網上文章所述，他們事後曾向夏定安查詢，獲告知今次判罰其實具有同情心，皆因當事人原本是有機會被釘牌的，而牌委會亦了解其家庭狀況，包括他有三個孩子尚在香港求學。

郭能被停牌而非被釘牌，他作為公司騎師所享有的馬會員工福利，包括免費宿舍、座駕、醫療保險等，均可延續至今季完結為止。

可是郭能對此不以為然，他指座駕是自己購買的，如今判決等於迫他失業三個月，而如果馬會真的有同情心，就應給他一個期限讓他收拾細軟離港，以讓他可返回英國繼續做騎師維持家庭生計。

ABN亦謂有問過夏定安今次是否因有社會賢達參與其中，當事人對馬會裁決有強烈異議，後者考慮到面子問題，相應導致郭能遭重判，夏定安對此不置可否。

郭能目前已提出擬上訴通知，其罰則會否因此被暫緩執行，從而令他可恢復策騎出賽一段日子，直到上訴有結果為止，這亦是令人關注的狀況。

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