今屆女皇盃賽事成為港日對抗賽，兩地各自有四匹代表同場較量，但在疫情下，戲碼已較去年僅得七匹港隊馬吸引得多。

由於往返兩地須接受強制隔離檢疫，令不少海外騎師卻步，因此今屆日本代表的幕後團隊，不少均決定邀請本地騎師為其效力。

繼早前何澤堯及史卓豐，先後分別獲邀替日本代表「唯獨愛你」及「神業」執韁後，田泰安今晨（14日）亦在社交平台轉載自己將夥拍「耀滿瓶」角逐女皇盃。

現時四匹日本代表均已落實配搭，當中僅得上屆三冠馬后「謀勇兼備」確定由老拍檔松山弘平執韁，其餘三駒均由本地騎師操刀。

「耀滿瓶」乃2019年香港瓶冠軍，當時以三個多馬位擊敗「時時精綵」掄元，亦是今屆賽事國際評分最高一駒，且看田泰安能否藉此機會染指這項歷史悠久的盃賽。

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