今晚（14日）谷草夜馬，潘頓座騎實力突出，頭尾場一對沈集成馬房賽駒「開心日子」及「樂益善」皆有不俗爭勝機會。

頭場五班1800米，馬匹整體實力不及第二場強，庸中取佼向一對季內跑同班同程曾入Q的「開心日子」及「拖板精英」打主意。

兩駒季內跑同班同程所負的對手皆為「旺旺寶駒」，其中「開心日子」班底全場數一數二，今次配備上比最近入Q多了眼罩，計賽績更佳，坐位望贏。

至於「拖板精英」屬死步頭均速馬，今戰排5檔起步，難得內側少快馬早段必可佔得先機，可見真章。

尾場二班1800米正路選擇當然是大前仗谷草大勝對手的「樂益善」，早段只要有遮擋必交出一段強烈後勁之馬，今戰排內檔連捷望濃。

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