第一場第五班1800米：「靚藤王」今季只跑四仗，上場喺田草跑1600米得第四名表現不過不失。

今場轉跑快活谷1800米負輕磅上陣，對呢匹前領跑法嘅馬匹嚟講會有優勢，始終今季只跑四場，喺體力上面相比起同場對手有利。

現時呢匹馬只係五歲尚算後生，相信練馬師必會扭盡六壬，幫呢匹馬贏馬逃離被淘汰區域。

昨日（13日）開飛15倍，5點落到11倍，現時企住12倍W，2.9倍位置。

有墊底飛到咗，睇飛今場有信心出擊，三甲應穩。

「尖子」今季季初曾經起四班跑田草有兩次上名紀錄，可惜打後幾場表現不濟。

今場減夠分可落五班作戰，應會有點優勢。

今場練馬師安排轉跑谷草，過往只跑一次，相信今仗安排係想俾馬匹有新鮮感。

昨日開飛10倍，5點企住9.8倍，現時9.2倍W，3.6倍位置。

相比起對上幾場，今場隔夜早飛但明顯較多，睇飛今場有信心落班即出擊，要兼顧。

「緣份」今季只跑五次，季初曾經喺谷草跑1650米有過接近演出，可惜打後轉跑田草及田泥表現一般。

二月初落敗後練馬師安排重新操練，今場安排跑谷草1800米，繼續用徒弟周俊樂減磅上陣， 點都會有利。

昨日開飛9倍，5點回上11倍，現時企住11倍W，3倍位置。

有早餐飛支持，睇飛今場應會在前列返嚟。

「志聰明」今季季初在雷神胯下贏過同程，贏馬後再跑多一次同程都能入圍。

雖然打後幾仗表現不佳，但今場練馬師再次報跑同程，兼重配贏馬拍檔雷神上陣，相信又想出擊。

昨日開飛25倍，5點落到14倍，現時再落到9.5倍W，3倍位置。

明顯有早飛支持，現時有呢個賠率非常抵玩，可贏位兼投。

提供：12靚籐王、2尖子、5緣份、6志聰明

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