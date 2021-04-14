第五場第四班1650米：「超好日子」雖然係初跑谷草，但以田草上名級數，今次（14日）面對呢批對手係有優勢。

昨日（13日）開飛4.1倍大熱，5點企住3.9倍，現時4.8倍W，1.8倍位置。

早餐飛到晒位，睇飛有把握克服快活谷草地，贏得。

「海島材子」季初贏田草1600米高水準後，打後數仗 表現不似預期，直到上場再跑同程就重現真身贏馬。

今場有運排到黃金1檔，相信應會把握機會添食。

昨日開飛7.3倍，5點輕輕落到6.8倍，現時6倍W，2倍位置，睇飛有信心，今場一定要兼顧。

「開懷大少」勝後以同一配搭再跑同程，相信晤會再保留乘勇再博。

昨日開飛22倍，5點輕輕落到18倍，現時17倍W，4.4倍位置。

有點早餐飛到位，雖然馬匹年紀較大，但跑同程非常準繩，三甲點都要預埋佢。

「冠軍名駒」上場初跑同程試準哂，今場負磅及排位都有利，相信應該到位。

昨日開飛6.2倍W，5點輕輕落到5.8倍，現時企住5.7倍W，1.9倍位置大熱。

早飛到晒位，尤其是位置飛非常重，值得重視。

提供：5超好日子、6海島材子、1開懷大少、9冠軍名駒

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