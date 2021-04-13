希斯馬房新血陸續登場，今晚（14日）谷草夜馬有三歲紐國自購新馬「驛驛其達」初出，角逐第三場四班1200米。

「驛驛其達」父系「勁震撼」性能廣泛，贏馬途程由1300米至3200米，包括奪得2009年墨爾本盃及2011年澳洲盃兩項一級賽桂冠。

「勁震撼」在港子嗣有「嫡愛寶」（已退役）贏過谷草1200米，另有「翔惑」（已退役）及「天池怪俠」曾在細場上名。

「驛驛其達」母系Mi Centie以往有四匹後代曾經在港上陣，其中「萬里駒」、「萬醒駒」及「萬醒仔」（均已退役）在谷草共累積六捷，場地性能有根有據。

此駒來港後四度試閘，其中3月27日試谷閘展現良好後勁獲得亞軍，走勢吸睛。

「驛驛其達」血統顯示應付谷草無問題，加上試閘走勢出色，今戰初出即勝絕不為奇。

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