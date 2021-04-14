原公司騎師郭能經日前被馬會牌照委員會聆訊後，被判停牌至今季結束為止，而他隨後亦為牌委會今次決定，向馬會提出擬上訴通知，事件算是暫告一段落。

不過，近日又有新狀況出現，事緣英國著名賽馬媒體Racing Post刊出一篇源自Asia Bloodstock News（簡稱ABN）的文章，內容寫自現為馬會特約撰稿人的莫瑾賢（David Morgan），全文很長，主要講述引發當日牌委會聆訊的前因後果、郭能在當日賽後研訊的行為，以及當日牌委會聆訊的參與人士及一些情況。

據文章所述，郭能不是說了甚麼粗言穢語，而是他由始至終不接受整個賽事研訊、紀律聆訊過程，以及質疑相關過程的正當性和不同意相關指控。

當時他跟主持相關賽後研訊、現已離職返回澳洲的韋敦彥（當時其身份是署理首席受薪董事兼競賽董事小組主席）發生激烈爭執，郭能覺得未被給予足夠機會作出抗辯，且被對方喝令坐下不許站起來，還感覺自己已被未審先判。

當晚競賽小組成員包含馬會主席陳南祿、國安法指定法官之一霍兆剛，郭能當時被指說話大聲欠禮貌，他則解釋是因自己戴住口罩說話不舒服，韋敦彥對此表示接受。

郭能臨離開研訊室，再向韋敦彥表達強烈不滿，後者說：「你知道如何去機場」，前者則回應：「不需多久我就會走」。

當時郭能離開研訊室，就在門外碰上馬會CEO應家柏，並向對方表示自己已經受夠。

他又強調自己從未說過粗言穢語或任何侮辱性言語，只是想為自己作出解釋。

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