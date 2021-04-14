丁冠豪馬房今季暫有22Win在手，與上季頭馬總數尚差13Win。

雖然丁廐現時走勢看似未及上季般，但在4月初有「君達星」勇奪短途錦標，讓廐主初嚐分級賽冠軍滋味。

現時馬房上下士氣高昂，勢將乘勝追擊。

今次（14日）谷戰，丁冠豪有第二場「榮華煌昌」及第五場「冠軍名駒」，齊打王牌由首席華將何澤堯壓陣，牌面看似不弱。

然而自去年12月13日「真勝者」贏馬以來，這對本地騎練已四個月未有攜手建功，雙方合作陷入困境。

以馬論馬，第五場「冠軍名駒」季內田草賽績硬淨，本身上次首戰谷中，負於頭馬「開懷大少」個多馬位，表現不錯，今仗未許可替騎練重開合作勝門。

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