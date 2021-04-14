鄭廐馬主陳卓林係上市公司雅居樂的主席，今年佢嘅內地房地產生意暢旺。

上星期公司公佈今年首三個月預售金額，比去年同期多一倍半，陳生當然滿意。

事業得意，陳氏家族養馬運亦唔錯，好似陳卓林囝囝陳思樂名下「樂盈盈」早前就打開勝門，今晚（14日）輪到佢太太陸倩芳愛駒「樂滿貫」跑谷草第七場三班1200米。

提起「樂滿貫」，三仗前配周俊樂跑谷草1200，閘前著燈唔夠三倍大熱開跑，點知出閘起擒就咁泡湯。

再出三仗都跑田草，其中一場1200米得第三，另外兩仗輸在排檔唔作得準。

今次重返谷草傷心地，除面箍重戴眼罩，分分鐘來個大變身。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199