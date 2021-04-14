早前憑丁冠豪馬房「君達星」爆大冷勇奪短途錦標（二級賽1200米），首度在港揚威分級賽的巴西騎師波健士，在今戰（14日）之前，原來已超過兩個月冇贏過谷草。

然而波健士於今晚頭場的第五班1800米賽事即把握機會打破悶局，策騎霍利時馬房「成功星駒」又爆出冷Win。

五歲南非馬是一匹體重不足1,000磅賽駒，只963磅算是奀仔馬，惟跑中長途似乎開正戲路，末段三扒兩撥趕上，竟以半收韁姿態掄元，造就騎練波健士及霍利時歷來合作首捷。

無獨有偶，時廐近三匹頭馬均來自1800米，之前兩駒「滿冠熊」、「上捕先鋒」皆贏泥地1800。

霍利時說：「『成功星駒』今場爆冷取勝，我並非太驚訝，因為馬兒受傷前，曾經有個好表現。」

「『成功星駒』在（去年）10月初跑得第五名，表現出色，可惜其後在晨操中弄傷右腳，需要開刀做內窺鏡手術，取走碎骨，因此而打亂了部署。」

「此馬是長途馬，上場久休復出大敗而回，可以理解，牠是一匹身形細小的馬，今仗負116磅有利，（將來）會主攻快活谷。」

霍利時補充說：「根據香港及南非馬匹運輸條例，所有來港的南非馬，在進口香港前均須經過（總共）六個月時間的隔離檢疫，（其間）所有操練工夫都不能做。」

「因此我已決定這條例一日不作調整，我一日都不會再引入南非馬來港。」

第一場單Win及組合獨贏A3分別派460.5元及23元，二重彩派2,529元。

至於跑獲第二至四名為「喜進龍」、「君臨大地」與「尖子」。

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