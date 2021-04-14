大馬主蕭百君以逾千萬港元購入「柏林探戈」（告東尼馬房），最終無緣跑今屆打吡，相信佢點都有啲失望。

話晒呢匹馬喺英國G3漢普頓宮錦標跑到第三，當時輸畀頭馬「將王」個幾馬位，後駒喺3月底打吡僅僅飲恨，照計「柏林探戈」唔會係水嘢。

睇番「柏林探戈」前仗跑谷草1650米，直路塞車只輸兩個幾馬位，兜咗一場今次返谷草跑1800米。

賽前上咗從化吸靈氣，之後返港試過一課1700米谷閘，戴埋頭罩跑第二，走勢有進步，如今出賽亦首次用此配備，隨時一罩功成。

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