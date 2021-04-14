這晚（14日）谷中跑馬成為潘頓表演舞台，早在第八場後已拋離莫雷拉贏出騎師王的他，臨尾以2.2倍大熱門「樂益善」埋齋中三元，累積全晚出足九場勁取三冠三亞一季。

潘頓於第九場三班1800米，夥拍大熱門「樂益善」後上一攻而破，除自己戴帽外，還助沈集成馬房埋齋起孖。

華籍倉主沈集成今季訓練「益善」系馬成績美滿，除「樂益善」三捷之外，尚有「駿益善」兩Win，「快益善」及「永益善」（已退役）各取一捷。

「益善」系季內已七次贏馬，拍住今場跟「樂益善」串Q的「喜駿駒」所屬的「喜」系陣營，堪稱各領風騷。

此外，季內一直表現優異的沈廐，今戰起孖後，季內已累積有50Win，越過羅廐重返練馬師三甲，且已突破上季頭馬總數45場。

第九場單Win及組合獨贏A1分別派22元及15.5元，二重彩派129元。

跑獲第二至四名順序是「喜駿駒」、「綠色有運」與「柏林探戈」。

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