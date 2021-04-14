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冠軍賽馬日主隊陣容 莫雷拉決定跑「幸福笑容」 巴度保得住「福逸」

1小時前
莫雷拉替呂健威（左）策騎幸福笑容

4月25日沙田馬場冠軍賽馬日，各匹參賽馬騎師配搭陸續落實，而隨住應屆打吡冠軍「達心星」放棄參賽，冠軍一哩賽減至六駒上陣。

莫雷拉原本呢場可以從「夏威夷」同「達心星」之中二選一，但「夏威夷」月初於主席錦標大敗18.5馬位，賽後被驗出氣管有血而不跑今次冠軍一哩賽。

「達心星」就被安排北上從化休養生息，結果雷神落實策騎「金鎗六十」廐侶「幸福笑容」（呂健威馬房）。

「幸福笑容」對上兩仗喺1600米獲得一亞一季，表現唔差，本身亦為去年打吡季軍，如今再戰大賽有雷神助陣，可助呂健威包辦馬房Q。

同場最低分馬「健康愉快」將會續配經典盃贏馬功臣巴度，呢位法國型男騎師同時功保得住另一匹四歲新星「福逸」的策騎權，人馬攜手出戰4月25日另一戲肉主席短途獎。

如果「福逸」最終抽到好檔參賽，唔使再蝕腳程，表現或會與上次截然唔同，至於同屬高伯新馬房的「大籐王」就落實配史卓豐跑主席短途獎。

撰文：林湛穎

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