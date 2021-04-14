希斯連勝四期保持4月未斷纜，固然當旺，呂健威其實比他更勁。

今晚（14日）谷戰正好見證呂健威連續第五個賽日贏馬，從而進佔成績表第四位。

呂健威先在第五場四班一哩有「超好日子」出頭，然而隨即於第六場三班1200米以「股票傳奇」再下一城，他就此與好拍檔莫雷拉憑這對大熱門，聯手包辦第五口孖寶。

呂健威於第六場後以49Win及較多亞軍次數，壓過沈集成進佔練馬師榜第四位，且頭馬總數追到跟排第三的羅富全相同。

至於莫雷拉轉以112Win帶頭，領先排第二而這晚暫只一捷的潘頓19場頭馬。

「股票傳奇」成為呂廐季內除六捷準馬王「金鎗六十」外，勝出次數最多一駒。

這匹四歲新星累積四捷俱於季內谷夜1200米發生，今仗復配雷神即勝，且是本身首度攻陷三班賽，表現可謂更上一層樓。

今場開跑前曾有「宜春輝煌」撞閘而出，之後重新入閘參賽，並於起步時首駒彈出，一路在前列主動位置競跑。

此駒跑至末段始被後勁較佳的「股票傳奇」追過而屈居亞軍，鞍上人潘頓亦因此未能連同在第三場勝出大熱門「箭意」而起孖。

第六場跑第三的是初戰谷中、臨尾後上如矢的蔡明紹座騎「場場精綵」，第四名則為落飛次熱「鼓浪順風」。

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