第四場第四班1200米：「騰龍超影」今季無論在第三班抑或於第四班跑同程，表現都非常出色。

近幾場表現一般明顯係想減分，今晚（14日）終於可以重落四班跑同程，優勢又返番嚟，兼強配潘頓，排位有利，相信食指又再大動。

昨日（13日）開飛8倍，5點落到6.6倍，現時6.4倍W，1.9倍位置。

有晒早飛支持，今場又可再贏。

「連利福將」近幾場集中跑田草1200米都能接近，今場轉跑谷草1200米兼強配雷神，睇安排今場必有料到。

昨日開飛6倍，五點輕輕落到4.6倍，現時企住5倍W，2.2倍位置。

又係早飛到晒位，睇飛今場搏硬，要兼顧。

「財駿」呢匹三歲質新馬，上場跑同程突如其來，164倍獨贏後上追入一席第三，表現非常出色。

今場原裝配搭再跑同程，雖然排位較外，但對呢匹後上馬嚟講，可以專心留後衝一段。

昨日開飛13倍，5點企住14倍，現時有落返11倍W，3.9倍位置。

有墊底飛，如今晚場地有利後上，呢匹馬今場可以後上贏晒，唔怕追寶尾嘅話，可以贏位捧場。

「電子寶貝」近兩場用見習生跑同程見到有腳影，今場改配田泰安再跑同程，應該會有更接近演出。

昨日開飛10倍，5點回上14倍，現時16倍W，4.3倍位置。

有早飛，但唔算多，但如臨場見到有飛落嘅話，點都要預佢一票。

提供：1騰龍超影、4連利福將、5財駿、10電子寶貝

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