資深陣營「綵」系馬主之一王經緯，與父親王明澤近年主力支持告東尼有所不同。

王經緯熱衷與不同練馬師合作，包括蘇保羅、賀賢、何良、容天鵬、方嘉柏、告東尼、高伯新、葉楚航、大摩（已離職）等人，皆訓練過其名下賽駒。

周六（17日）在沙田馬場舉行十場日馬賽事，王經緯名下「張燈結綵」在港初出跑三班1000米直路。

這匹四歲英國自購馬現由蔡約翰訓練，見證後者首替王經緯練馬參賽。

「張燈結綵」在英國上陣六次獲三冠一季，其中包括去年7月9日在英國新市場（七月賽道）馬場勝出一場高獎金讓賽，蹄下敗將Exceptional隨後成為表列賽冠軍，可見前駒水準不低。

「張燈結綵」最近兩次試閘俱在雷神胯下展示良好速度，初出跑直路賽相當合適，有望成為王經緯名下首匹在港一出即勝馬。

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