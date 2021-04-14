今晚（14日）跑馬地夜馬跑完七場賽事之後，騎師陣營中仍以榜首雙雄莫雷拉、潘頓各自起孖，表現最佳。

眼見雷神個人包辦第五口孖寶，潘頓於第七場第三班1200米立即還以顏色，憑沈集成七歲老黃忠「競駿天驕」掄元，今期騎練合作四駒，已先後憑此駒及「帝豪大師」、「開心日子」取得一冠一亞一第五成績。

上述三匹合作馬均跑得接近，尾場雙方仍有一駒夾檔，為勢成熱門的「樂益善」。

潘頓今次相隔一年零七個月，再為「競駿天驕」掛帥，人馬表現合拍，至今六次角逐草地賽獲三冠一亞一季一第五，悉數獲得獎金。

而此駒馬主競駿會有限公司，目前共養有五駒，暫時只有「競駿天驕」今季獲勝。

沈集成賽後說：「『競駿天驕』今場贏在潘頓發揮一流，因為此馬非常難駕馭，我認為牠下仗升上二班後，可能欠缺優勢。」

「今場『競駿天驕』取勝，可算完成任務，馬兒早前右前腳靭帶傷得很重，我十分感謝馬主願意給予時間，讓我安排此馬上從化休息了一段長時間。」

「馬兒的健康現在已養好，今場取勝，正好回報馬主的耐性。」

第七場單Win及組合獨贏A1分別派53元及31元，二重彩派731元。

跑獲第二至四名馬匹依次為「運利多」、「木火同明」與「開心威龍」。

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