近期搏殺手風甚順的呂健威馬房，上周三（7日）夜賽有「暖在你心」成功出頭，今晚輪到旗下另一匹未勝門「超好日子」打開缺口，助呂廐五連勝。

四歲澳洲自購新馬「超好日子」季內於沙田屨拼均未竟全功，今仗練者特意安排其初試谷草，終於為這一匹處女馬取得突破。

榜首騎師莫雷拉今仗再作馮婦為「超好日子」執韁，人馬演出均交出預期水準，末段雖受到潘頓座騎「帝豪大師」（沈集成馬房）從內欄撲上威脅，最終前駒仍以短馬頭位力保勝果。

榜首前兩位騎師於這一場第四班1650米賽事包辦頭二名，構成19倍連贏。

呂健威說：「『超好日子』在沙田多次跑入位置，評分越加越多，因此我派牠嘗試跑快活谷，始終跑谷草對手比較弱。」

「此馬今場贏在莫雷拉出色的發揮，成功攝到靚位，由於牠的衝刺力跑來均速，我會安排牠主攻快活谷。」

第五場單Win及組合獨贏A1分別派44元及29元，二重彩派249元。

跑獲第三、四名馬匹是「夢幻戰士」及「海島材子」。

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