第六場第三班1200米：「宜春輝煌」上仗敗後換潘頓接手，睇部署今次（14日）有心拼個明白。

昨日（13日）開飛12倍，5點輕輕落到10倍，現時7.6倍W，2.2倍位置。

早飛浸浸落，睇飛今場有信心隔紗再贏。

「鼓浪順風」今季已跑咗六場，表現非常一般。

馬匹評分已由季初74分減到今場63分，比起上季贏同程評分更低四分。

今場賽前操練突然積極，連課拍跳，起用波健士，負輕磅兼排到黃金1檔。

呢個騎練組合今季偶有佳作，應該到位。

昨日開飛9.1倍，5點企住9倍，現時落到5.7倍W，2.2倍位置。

明顯有早餐飛支持，如臨場票數再落到去5倍左右，就更要吼緊。

「人和家盛」繼續跑同程，排位有利，相信機會猶在。

昨日開飛9.4倍，5點落到6.7倍，現時有13倍W，3.5倍位置。

墊底飛到位，如今場繼續有戰意嘅話，要入圍唔難。

「股票傳奇」重配贏馬拍檔莫雷拉，負磅有利，相信又會再度出擊。

昨日開飛3.1倍W大熱，5點輕輕回上4倍，現時2.2倍大熱W，1.1倍位置大熱，睇飛依然有信心，點都要兼顧。

提供：1宜春輝煌、9鼓浪順風、3人和家盛、4股票傳奇

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