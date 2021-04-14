第七場第三班1200米：「金鷹翱翔」今季全跑同程表現準繩，只要今晚（14日）場地利前置嘅話，對呢匹前領馬嚟講必定有利。

昨日（13日）開飛21倍，5點落到13倍，現時企住14倍W，4.6倍位置。

有些少早飛，如臨場落飛去到 7至8倍咁就對辦，始終現時呢個賠率係比較冷咗啲，但相對值博。

「競駿天驕」賽前連課排跳，操練積極，今場強配贏馬拍檔潘頓兼有運排到黃金一檔，應係出擊之時。

昨日開飛7.6倍，5點企住7.7倍，現時落到5.1倍W，1.5倍位置。早餐飛到位，一定WP捧場。

「永同歡欣」上場第二狀態回勇，今場原庄配搭再上征途，排位依然有利，相信今仗係贏馬好機會。

昨日開飛3.8倍大熱，5點回上4.7倍，現時企住4.8倍W，2.1倍位置，早餐飛到哂位，環顧今場形勢，呢匹馬入三甲應冇難度。

「樂滿貫」今季曾經跑同程接近，今次再跑相信已經成功退熱。

昨日開飛點4.5倍估晤到，5點回上7.6倍，現時8.8倍W，3.1倍位置。

開飛第一浸有重飛落咗，跟手回飛屬正常，今場用蔡明紹跑，更加唔會係熱門，博冷千祈唔好錯過。

提供：1金鷹翱翔、2競駿天驕、3永同歡欣、4樂滿貫

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