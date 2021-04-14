第三場第四班1200米：「驛驛其達」呢匹大衛希斯四班插班馬，今季季內初出被安排跑谷草1200米。

賽前操練非常積極，曾上過從化吸收靈氣，更加起三月尾試過谷閘，一切已準備就緒。

今場用薛恩上陣，應唔會熱得離譜。

昨日（13日）開飛23倍，5點大幅落到11倍，現時進一步落到4.9倍W，2.6倍位置大熱。

早飛勁到爆，睇飛好有信心一出即勝。

「神朗金剛」今季只跑五場，前仗跑田草1000米直路第五名，負於強手表現合格。

上場轉跑田草1200米，跟前跑咗一段後散咗，雖然落敗但明顯係試馬。

今場練馬師安排轉跑谷草1200米兼強配雷神上陣，應有料到。

昨日開飛14倍，5點落到10倍，現時企住8倍W，2.7倍位置。

墊底飛到位，如臨場再落飛去到6倍左右，今場一定上名。

「箭意」今季只跑三次同程獲得兩勝一位，表現非常出色。

今場有運依然可以留在四班上陣再跑同程，優勢顯然。

昨日開飛1.5倍大熱，估唔到早飛咁重，5點回上3倍，現時4.9倍W，2.1倍位置。

早飛頭一浸比較勁，現時獨贏票數稍回，應冇大問題。

不過今場要負頂磅上陣兼排位較外，所以如太熱就唔值搏，不過以馬論馬，三甲應有。

「桃花旺」今季兩次起同程後上入Q位，今場原裝配搭再跑同程，應會持續會有好表現。

昨日開飛6.8倍，5點輕輕回上7.3倍，現時又落番6倍W，2倍位置。

早餐飛到晒位，睇飛今場好有信心，只要今晚場地有利後上，呢匹馬今場可以掃哂。

提供：6驛驛其達、11神朗金剛、1箭意、3桃花旺

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