這次（14日）谷中夜馬形勢混亂，如果想敲冷門可向華將座騎埋手，隨時有驚喜回報。

第六場「場場精綵」今季角逐田草賽事經常跑近而未能上名，但經常遇到「好眼光」、「速遞奇兵」、「包裝太保」等惡馬，表現唔算好差。

此駒如今初跑谷草，同父馬「志在四方」季內跑細場上名，證明場地性能冇問題。

今次對手大幅減弱，改配蔡明紹有力打突撃。

第七場「美麗躍動」上季於67至73分之間連續七場入三甲，表現夠晒準繩。

現時跌到65分，重配黃俊受讓五磅，計落大把着數。

睇番此駒上季一冠一亞都係由黃俊經手，人馬肯定合拍。

呢次一個月前佢已經接手為馬兒做工夫，作為練馬師的羅富全似乎真係造就黃俊開齋。

第八場「總理」季中踏入正軌即連場走近，首度上名嗰場只係輸畀兩捷升上第二班的「勁力勇士」，但就跑贏上咗第二班的「旗幟輝煌」同季內已兩捷的「北極光」，水準絕對唔曳。

加上姚廐呢兩季好興安排馬匹隔幾場再砌過，「總理」今仗繼續由梁家俊主轡，好值得考慮支持。

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