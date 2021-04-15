容天鵬處理傷患馬向來有一手，角逐周六（17日）第四班1800米的「幸運精選」，過往健康問題頗多。

經過練馬師悉心訓練及料理後，此駒今季已取得兩捷，表現出色。

「幸運精選」馬主梁文鴻的父親梁啟徽是「幸運」系的主理人，他指「幸運精選」試過流鼻血和賽後氣管內常有很多血，馬兒的健康較弱，容天鵬訓練此馬盡顯耐性，不會急於安排牠頻密上陣爭功。

梁啟徽又補充，「幸運精選」跑新鮮感威力較佳，故此每次跑完後，容天鵬先讓馬兒有足夠休息才再上陣。

睇番「幸運精選」上場贏馬前，曾去從化休養生息，唞足後即順利贏馬。

今次出賽前，此駒又曾被安排北上養精蓄銳，以期回港出賽再創佳績。

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