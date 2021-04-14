姚本輝馬房近期成績反彈，排位有運幫助不少，須知姚廐近五匹頭馬中，有四匹是排6檔或以內參賽的。

周三（14日）谷戰姚廐共出四駒，其中三駒皆排1或4檔，有助本身爭取好成績。

第三場四班1200米「上校」，今季兩勝同程分別排3檔及5檔，近四仗全抽外檔敗北。

如今回配贏馬拍檔波健士，排4檔起步，有望重拾勝軌。

第六場三班1200米「鼓浪順風」，唯一頭馬於第三班同程勝出。

上賽排11檔出閘也追近，本身久沉見復蘇，今場抽到1檔起步，說不定可有理想收穫。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199