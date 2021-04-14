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姚本輝數糊靠內檔馬 「上校」重遇波健士 「鼓浪順風」卒之見番曙光

1小時前
姚本輝不時在谷草建功

姚本輝馬房近期成績反彈，排位有運幫助不少，須知姚廐近五匹頭馬中，有四匹是排6檔或以內參賽的。

周三（14日）谷戰姚廐共出四駒，其中三駒皆排1或4檔，有助本身爭取好成績。

第三場四班1200米「上校」，今季兩勝同程分別排3檔及5檔，近四仗全抽外檔敗北。

如今回配贏馬拍檔波健士，排4檔起步，有望重拾勝軌。

第六場三班1200米「鼓浪順風」，唯一頭馬於第三班同程勝出。

上賽排11檔出閘也追近，本身久沉見復蘇，今場抽到1檔起步，說不定可有理想收穫。

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姚本輝上校鼓浪順風內檔馬
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