周三（14日）谷戰在B跑道角逐，同一移欄今季用過七次，田泰安其中六次有馬贏，包含起孖兩次及中三元一次，共獲十冠五亞五季佳績。

當晚其胯下「喜氣綿綿」、「夢幻戰士」、「駿爵士」及「精神威」都是實力分子，此四駒上仗皆不勝有位近績好，田泰安有望連場數糊。

第二場五班1800米「喜氣綿綿」（蘇保羅馬房），近四仗獲兩冠一亞一殿，五歲馬正值大熟黃金期，仍留在第五班跑很着數。

第五場四班1650米「夢幻戰士」（告東尼馬房），近五仗同程獲一冠兩亞一殿，表現靠得住，本身最夾田泰安，亦屬利好因素。

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