星期三（14日）谷草B欄夜賽第六場三班1200米，告東尼馬房「場場精綵」初次渡江出戰，計本身級數及賽績，可贏同場一眾跑慣谷草的對手。

季內總場次523跑三班田草1200米，冠軍「速遞奇兵」、亞軍「帝豪寶寶」、季軍「暖在你心」及第九名「紅酒之寶」翌仗全部再贏或補中，屬季內第三班超強組賽事。

東廐「場場精綵」與同場第二至四名馬匹，在一個馬位內分勝負，此駒當時跑第五距頭馬「速遞奇兵」四個半馬位，表現絕對不差。

預計今場步速偏慢利前置，只要「場場精綵」鞍上人蔡明紹初段肯積極搶前，人馬未嘗不可打勝仗而回。

至於季內總場次436跑三班谷草1650米，冠軍「喜駿駒」、亞軍「童話」、殿軍「路路醒」、第六名「超趣」及第七名「行雲流水」，皆於其後兩仗內跑獲冠軍或亞軍，賽績良好。

該場第八名羅富全馬房「美麗躍動」，未曾證明本身有中距離長力，當時又不幸遇上強組對手，最終負於頭馬「喜駿駒」四個多馬位，已算有交代。

今次「美麗躍動」在第七場回師唯一贏馬路程三班谷草1200米，兼回配贏馬拍檔黃俊。

此駒現時評分較當時少兩分，只要跑出應有水準，便有機會替自己及騎師打開今季勝利之門。

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