羅富全近期贏馬停不了，在近三次田戰皆有馬贏，共獲六W。

周末（17日）賽事報九駒全列正選，當中五駒交由潘頓執韁。

睇番此對騎練自從上月至今合作九駒，勁取五冠兩亞佳績，相信應是出擊重心所在，而兩匹上仗配田泰安熱失之「皇龍福將」及「正本開心」最值得留意。

羅廐近兩匹十倍以下搏失後再出改配潘頓之「旗幟輝煌」及「超威星」均非冠即亞，「皇龍福將」及「正本開心」作相同部署由潘頓接手，肯定有心求交代。

第四場「正本開心」近兩仗於田泰安胯下捧成熱門只獲一亞一殿，不過上仗亦交出全場最快末段。

此駒以往四次配潘頓跑四班賽獲兩冠一殿一第五，出王牌換人必拼。

至於第八場「皇龍福將」初出已造全場最快末段追近，翌仗更立即打開勝門，上仗因被頂在外叠焗住拖後而欠表現。

觀乎羅富全與潘頓近三次合作E系列馬「快快有」、「旗幟輝煌」及「合約精神」全勝，此駒由潘頓接手可望回復表現。

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