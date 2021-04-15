鄭俊偉現時只有五場頭馬在手，距離最低要求尚欠11Win，前路難行。

這位本地練馬師以往從未試過成績不達標，他必定絞盡腦汁，務求在季內餘下日子內爭取最多頭馬。

星期六（17日）跑沙田泥草地日馬，鄭廐派出六駒上陣，全由不同騎師執韁，馬房部署顯心思。

第四班泥地1200米，「威武承傳」上仗在同程由馬雅爆半冷勝出，加分後轉配見習騎師周俊樂減七磅，打王牌旨在乘勝追擊。

第五班草地1200米，「金剛石」上賽在田草1400米有試馬跡象，如今縮程至1200米由彭國年發揮，且屬鄭廐今期另一王牌馬，必拼無疑。

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