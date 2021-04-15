星期六跑馬例在沙田，馬迷耳熟能詳，惟他們卻不一定知道誰是今季周六之星。

已失落榜首一些日子的方嘉柏，以季內在周六的贏馬次數計，是全體練馬師之冠。

今季已七次於周末取勝的方廐，在這次（17日）周六田戰報名七駒悉數正選上陣，可謂未跑先贏部署。

一對王牌馬「帆哥兒」及「趣怡」屆時分戰四班泥地短途及五班草地1200米，彼此分別季內未勝及服役未開齋。

「帆哥兒」上季初評80分贏三班泥地1200米開齋，如今只剩57分，形勢必然有利。

事實上，此駒近兩仗皆在薛恩胯下跑位置未竟全功，已站於勝利邊緣。

方廐已一連七個賽日交白卷，「帆哥兒」今場目標正好就是替廐主重開勝門，而牠亦有能力順利完成任務。

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