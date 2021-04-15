見習騎師陳嘉熙今季苦戰三個月，終在12月6日四班泥地1200米，夥拍前師傅羅富全旗下「高友之星」敲響個人今季勝鼓。

這匹五歲澳洲自購馬贏馬前一仗初次降至第四班作賽，名次已見提升，再出改配陳嘉熙後只負125磅上陣。

結果「高友之星」鬥贏亞軍「中華威威」掄元，後駒日前已補中出頭，反映牠們當日串Q是高水準賽績。

「高友之星」其後回升第三班上陣，對手當然更強，要爭取頭馬有一定難度。

上仗卻以馬頸位之微負於「悅跑得」、「好玩福星」、「再大大」跑第四，賽後獲馬會評磅員加兩分，可見本身受到重視。

「高友之星」在港暫獲一冠一季均於泥地1200米，周六（17日）夥拍當紅騎師潘頓出師此程，大可重響勝鼓。

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