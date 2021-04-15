資深馬迷都知道，女皇盃是英女皇伊利沙伯二世1975年創辦，亦知道首屆盟主是張學文訓練、詹亞健執韁的「利是吉」。

但不是許多人記得，「利是吉」其實不止捧過一次女皇盃，而是兩次。

「利是吉」首次捧盃時跑的是沙地1575米，三季後由薛卓時執韁再度捧盃時跑的是草地1800米。

當然，那時沙田馬場尚未啟用，「利是吉」兩次贏女皇盃都在快活谷。

同樣相隔三季重奪女皇盃的，尚有由大摩訓練的「爆冷」。2007年首度捧盃時由靳能操刀，2010年再度捧盃時則由馬偉昌操刀。

然而，唯一能蟬聯女皇盃的，則只有日本代表「榮進寶蹄」。

在2002年4月勝出2000米女皇盃之前，「榮進寶蹄」已於2001年12月贏了1600米香港一哩錦標。

2002年的女皇盃，甚至由日本代表包辦連贏，跑第二的是四位洋文策騎的「愛麗數碼」。該賽跑第三的則是香港的長青馬王「原居民」。

2003年，「榮進寶蹄」擊敗由希斯訓練、巫斯義執韁的香港打吡冠軍「勝威旺」，成功衛冕。

而替「榮進寶蹄」主轡的，乃當時是𡃁仔兼靚仔、現在是名將兼中坑的福永祐一。

撰文：余伯樂

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