呂健威馬房有不少泥地精英，當中包括「錶之銳」及「雙天至尊」。

「錶之銳」剛周三（14日）出戰谷草尾場二班1800米，似乎是被刻意安排免在周六（17日）三班泥地1650米，與「雙天至尊」同室操戈。

「雙天至尊」在港出賽23次，田草及谷草合共12戰全敗，反觀在泥地1650米出賽九次，成績卻是兩冠一亞一季，另一次上名則來自泥地1200米。

「雙天至尊」季內兩度報捷，包括大前仗贏泥地1650米，至於近兩戰配潘明輝，一泥一草則有前冇後落敗。

今次「雙天至尊」換上擅放的巴西猛將波健士，正合此駒前領跑法。

波健士近期手風不錯，如今接騎「雙天至尊」，說不定可於泥地一展所長。

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