剛周三（14日）快活谷九場草地夜賽完成後，馬會今天（15日）隨即公佈各駒評分調整。

這夜九匹頭馬加分不算多，全部在5至8分之範圍內。

而全晚加分最多是蘇保羅馬房三捷精英「箭意」，此駒勝後加8分，現評68分，下仗將要升上三班角逐。

五班馬「如沐春風」昨晚取得轉投徐雨石馬房後首捷，勝後加7分，現時升至25分，然而尚要多取一分，才能成功保住現役馬席位。

至於另一點值得提出是鄭俊偉馬房之「瀟灑哥」，這匹出生地法國之拍賣馬，今季開始上陣，暫時七戰全敗。

「瀟灑哥」昨晚跑尾二輸20.25馬位，賽後被評磅員重手減6分，現時已跌至26分，再輸減分將要跌落淘汰區，且看下仗演出如何。

4.14快活谷夜賽九場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

成功星駒 28（＋5）

如沐春風 25（＋7）

箭意 68（＋8）

發贏喜 58（＋6）

超好日子 62（＋5）

股票傳奇 74（＋6）

競駿天驕 82（＋5）

健康在望 76（＋7）

樂益善 92（＋6）

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199