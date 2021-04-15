本地練馬師羅富全早前接受《蘋果馬經》訪問時提到，他從練生涯暫時最難忘頭馬是「銘記心中」（已退役）。

羅富全解釋說「銘記心中」是他從練首匹頭馬，他的家人、恩師蔡約翰，以及其兩位好友馬主鄧詠琪與鄭是鳳（已故）一起拉頭馬，該張頭馬相對他來說別具意義。

羅廐馬「志力同心」將跑周末（17日）三班1000米直路，馬主龍飛鳳舞團體經理人之一正是鄧詠琪，她與羅富全十分友好。

龍飛鳳舞的「鳳」字，正是代表Lily姐鄭是鳳，她生前也是龍飛鳳舞團體經理人。

講番「志力同心」今季暫時三戰，表現越來越好，上賽跑第三只負半個馬位。

「志力同心」來港前曾於澳洲三級賽考菲爾德堅尼預賽，輸個多馬位予頭馬Alligator Blood跑第四，後駒為應屆一級賽澳洲堅尼盟主，可見前駒實力不錯。

這匹四歲自購馬已適應本地水土，表現漸佳，今仗有力爭取好成績。

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