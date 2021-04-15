韋達馬房「當家精神」在港初出即在周俊樂胯下展現強橫衝刺，最終輕鬆超越大熱門「風流人物」掄元，爆出47倍大冷Win。

「當家精神」馬主為黃清華、方國華、謝桂昌與余奕材，他們四人均有份的幸運角團體，以往名下馬「當家精選」及「風動寶」（俱已退役）均一出即勝。

「當家精神」是由金牌馬販大衛派斯購入的，早期馬兒比較細隻，後來長大變壯。

韋達曾表示，此駒在各方面都有進步，當日一出即勝卻是個意外驚喜。

「當家精神」當時爆大冷贏完再出仍可於1000米直路賽上名，累積兩戰一冠一季。

其後轉跑谷草1200米，因呼吸系統受感染退出。

經過三個月休養後現已康復，並曾勝出試閘才恢復上陣，周末角逐三班直路賽負輕磅，未嘗不可打響復出頭炮。

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