馬會今午（15日）公佈有兩駒轉換馬房及一駒退役，前者包含「一代莊主」及「阿李蝦蝦」，後者則有「錢途光輝」。

「一代莊主」由時廐轉至韋廐，本身出自本地拍賣會，是匹五歲美國馬，本身已跌至36分創新低。

此駒上季出道初期隸屬葉廐，之後轉由摩廐（已結業）訓練，曾於去年7月勝出五班1400米，今季再改投時廐，暫時五戰全負零獎金。

四歲「阿李蝦蝦」與過氣最佳短途馬「爭分奪秒」（已退役）同父，馬主之一是「蝦」系話事人劉錫康。

此駒同樣出自本地拍賣會，季內出道四戰全敗零獎金，最終被安排由希廐轉投丁廐，尋找新發展。

同樣四歲的澳洲自購新馬「錢途光輝」，上季出道至今七戰同樣零獎金，包括季內四戰全跑包尾，演出極度不濟。

此駒季初曾因腹絞痛在排位後退出比賽，另曾於今年1月中賽後右前腿不良於行。

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