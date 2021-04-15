梁家俊今季表現出色，季內取得31場頭馬，已超越上季頭馬數字。

早前梁家俊在社交媒體公布，太太所懷第二胎是女兒，與大仔湊成一個「好」字，可喜可賀！

周六（17日）沙田賽事，梁家俊共有八匹座騎，第三場「無心睡眠」是少數和希廐合作之馬匹。

此駒上仗排外檔形勢欠佳，今次改跑泥地，希斯馬房連勝四日旺氣迫人，有望攜手增添好成績。

梁家俊受訪時說：「我上次首度策騎『無心睡眠』上陣，唔好彩抽14檔起步，只能因應形勢跟前一點競跑，可惜效果欠佳，未能發揮其一貫後勁。」

「周四（15日）我再為此駒考驗，發覺牠較以往收斂，無咁急躁，這是一個好現象。」

「『無心睡眠』季內贏四班賽時略為驚險，如今跑三班會是考驗，幸好本身狀態唔錯，亦曾經有過泥賽經驗，希望今次可有正常發揮，爭取理想名次。」

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