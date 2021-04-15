由3月份開始有不少馬匹打開轉廐勝門，包括3月31日賽事有「悅跑得」、「中華威威」及「駿皇星」，4月8日則有「活力長勝」及「紅酒之寶」，為相關馬主帶來歡樂及獎金收入。

今次（17日）田戰亦有不少轉廐馬列陣，不排除當中會有賽駒跑出。

「源源動力」是匹五歲澳洲自購新馬，至今上陣五次全數三甲不入，僅兩度在四班賽跑入第五名，共獲得七萬元獎金。

此駒傷患纏身，曾經被獸醫驗出右後腿肌腱受傷、右邊骨盆應力性受傷及橈骨邊緣有細小死骨。

轉入羅富全馬房後養好健康重新做工夫，並於3月30日由潘頓出試泥地大閘，早段稍留，於200米一鬆即直奔終點。

此駒當日初出可在田草1000米跑第五，能力不差，如今配潘頓打王牌首戰泥地，有權一擊即中。

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