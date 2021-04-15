星期六跑馬經常爆冷，在季內已舉行的五次同類賽事，共有15匹頭馬獨贏達10倍或以上，數字說明一切。

這次（17日）周末田戰，徐雨石馬房「明月千山」暫時唯一頭馬，正是在去年12月26日星期六勝出，本身當時有12倍Win。

黎海榮當時賽後表示自己在去年最後一個賽日開齋，總算鬆一口氣。

他在周六再騎「明月千山」跑其唯一贏馬路程五班田草1200米，適逢他自己剛周三（14日）於谷草爆冷贏「如沐春風」，手風回順，周末隨時可憑前駒再下一城。

今季周六賽日10倍或以上頭馬

日期 馬匹 馬房 獨贏

20.10.24 大俠士 沈集成 22倍

20.11.14 雄龍 蘇偉賢 10倍

南莊之歌 沈集成 12倍

二郎 告東尼 11倍

平海掌星 蔡約翰 22倍

20.12.26 明月千山 徐雨石 12倍

三圓䮭路 蘇保羅 10倍

勤德兼備 賀賢 58倍

逍遙自在 羅富全 10倍

至尊高陞 蔡約翰 12倍

21.2.6 雙天至尊 呂健威 10倍

滿冠熊 霍利時 23倍

必長勝 文家良 25倍

手到回來 容天鵬 10倍

21.3.13 心中有馬 方嘉柏 15倍

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