早前有大量兵源流失之賀賢，近期頻頻發動攻勢，似乎有心想穩定軍心。

而近兩次沙田賽事，賀廐四匹王牌馬更加非冠即亞。

周末（17日）賽事賀賢將兩個王牌放在第七場「八進」及第八場「前進」身上，並分別由莫雷拉及周俊樂執韁，有力替馬房建功。

出爭四班1400米之「前進」起用減七磅之周俊樂執韁，翻查此對騎練今季於四班賽合作11次，取得三冠兩亞兩季三殿，僅一次不入前四名。

加上此駒歷來兩捷均跑1400米，今仗出王牌重返此程已露出擊手影。

至於「八進」則由莫雷拉接手，二人今季只合作七次，其中近六次取得四亞一季一殿佳績，可謂貴精不貴多。

此駒近兩次配洋將均非冠即亞，今仗乃季內首次起用洋將必有所圖。

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