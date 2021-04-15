徐雨石剛戰（14日）完成夜賽五連勝，相關頭馬「如沐春風」賽後被加至25分，只低安全線一分，可謂望見家鄉。

這位本地練馬師對周六跑馬亦有一手兼夠旺，須知他已連勝三次同類賽事未斷纜，僅比方嘉柏贏少一次而已。

周末（17日）有十場沙田日馬跑，徐廐出五駒，當中除尾場「盈嘉輝」外，餘駒都有王牌或出賽優先權，幕後均以今仗為目標。

第八場四班草地1400米，「進優自在」季內暫八戰六位，本身累積四戰同程三位一第五，性能可見不錯。

第一場五班草地1200米，「明月千山」近兩次跑此程俱上名，且與黎海榮夾慣夾熟。

這次排位不俗，有力爭取重開勝門。

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