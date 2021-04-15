周末（17日）沙田舉行五草五泥賽事，草地用最狹窄之C加3跑道作賽，天文台預測有幾陣雨，估計場地掛牌為好地。

睇番最近3月13日同一移欄賽事，雖然有「順勢贏」及「心中有馬」居中後上勝出，不過其餘頭馬均守於前列位置建功。

如「紅旺」放頭帶到，另外「嘉應之星」守包廂位贏馬，故此具前速馬匹仍須秤先。

今戰列陣馬中，第八場「進優自在」是全場唯一曾於田草C加3欄入Q之參戰馬，而尾場「神駿馬車」跑田草C加3欄一次即勝，兩駒重遇福地有力爭勝。

至於泥地方面，馬會曾於剛周二（13日）進行翻土工程，預期場地狀況與3月31日相似，當日逾半頭馬守前三位入直路勝出。

其中「威武承傳」及「中華威威」放頭帶到，所以第三場「元朗之星」、第五場「愛馬劍」及第六場「獎金大王」等擅跑泥地之前置馬可優先留意。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199