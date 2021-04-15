希斯4月份四連勝未斷纜，呂健威更加連贏五次賽事，勝勢由3月31日開始延續至今。

周六（17日）在沙田進行新一個賽馬日，跑十場泥草日馬，呂廐以九駒出賽，當中不乏實力分子，可望繼續贏馬。

第十場「禪勝寶駒」早前曾於1400米入Q，本身當時初跑此程排4檔，末段衝刺強勁。

這匹灰馬上季尾在C加3欄排2檔，負頂磅勝出1200米，本身過去兩戰同一欄位皆贏，性能突出。

如今排2檔於同欄角逐1400米，仍由騎慣騎熟的何澤堯發揮，可助呂廐連續贏到第六個賽日。

頭場「辣得驕」季內已獲一季一殿，演出遠勝上季七戰零獎金。

此駒近期連番輸近，狀態已跑起，周末夥拍最近不時贏馬的波健士參戰，未嘗不可拼出頭來。

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