馬主羅家聰名下「進優」及「進優自在」（均屬徐廐）今季屢拼未逞，後駒周末（17日）將回師季內三度上名的田草1400米，打王牌力爭敲響服役勝鼓。

「進優自在」上陣13次獲三亞四季，整體表現穩定，卻總是與頭馬緣慳一面。

其中在10月4日及24日角逐同班同程分獲亞季，兩場頭馬「保羅承傳」及「歡欣福星」隨後均能在第三班勝出頭馬，可見「進優自在」留在第四班跑必有爭勝能力。

「進優自在」隨後轉戰田草1200米及泥地一哩皆未有突破，今次角逐1400米，屆時將重新交由雷神主轡，戰意毋須懷疑。

至於羅家聰有份的禪勝賽馬團體名下四歲灰馬「禪勝寶駒」（呂廐），亦將出戰周末賽事，角逐三班1400米。

「禪勝寶駒」前仗閹後復出角逐1200米輕鬆獲勝，隨後出戰同班同程賽事落敗，可歸咎於全程走三疊蝕位，並非本身能力問題。

今戰「禪勝寶駒」回師季內曾上名的1400米亦合發揮，適逢團體另一成員王志達名下「得力寶駒」剛周日（11日）揚威季內首項新馬賽，可望帶旺讓羅家聰在周六取得美滿成績。

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